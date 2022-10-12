"Барселона" нашла неожиданную замену де Йонгу

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Барселона" нашла вариант усиления состава в чемпионате Англии.

Как пишет Diario Sport, испанский клуб заинтересован в подписании хавбека "Лестера" Юри Тилеманса.

В этом игроке испанцы видят идеальную замену Френки де Йонгу, если его удастся продать за крупную сумму.

Напомним, что контракт Тилеманса истекает следующим летом.

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