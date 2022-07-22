"Барселона" нашла альтернативу Кунде

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"Барселона" нашла альтернативу Кунде

Фото: твиттер Пау Торреса/Автор неизвестен

"Барселона" все еще надеется подписать защитника "Вильярреала" Пау Торреса.

Как сообщает Marca, в Торресе каталонский клуб видит альтернативу Жюлю Кунде, который близок к трансферу в "Челси".

Интересно, что в приглашении 25-летнего испанца лично заинтересованы наставник и президент "Барселоны".

В минувшем сезоне Пау вместе с "Вильярреалом" дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. 

В прошлом сезоне 25-летний Торрес провел за "Вильярреал" 46 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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