"Барселона" намерена серьезно снизить ведомость зарплат в ближайшие два года.

Как пишет Diario Sport, затраты должны уменьшиться почти на 200 млн евро.

Отметим, что в данный момент зарплатная ведомость составляет около 610 млн евро, в то время как в клубе хотят тратить на зарплаты 420-450 млн евро.

В клубе уверена, что такая сумма позволит клубу сохранять конкурентоспособность.

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