"Барселона" намерена приобрести форварда "МЮ"

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"Барселона" намерена приобрести форварда "МЮ"

Фото: твиттер Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд входит в трансферные планы "Барселон".

Испанский гранд продолжает следить за 24-летним игроком.

Как информирует Sport.es, стороны контактировали по поводу трансфера еще летом, но тогда не смогли договориться.

В то же время "МЮ" намерен продлить контракт с Рашфордом, опасаясь его возможного ухода в "Барселону".

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