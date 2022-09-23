"Барселона" намерена подписать 16-летнего бразильца
Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен
"Барселона" намерена подписать 16-летнего бразильца Эндрика.
Представители форварда "Палмейраса" уже провели встречу руководством сине-гранатовых в столице Каталонии.
В каталонском клубе надеются, что Эндрик в будущем может стать одним из сильнейших футболистов мира.
В договоре футболиста с бразильским клубом прописаны отступные в размере 32 миллионов евро.
Не пропустите: Киевское "Динамо" усилилось голландским хавбеком. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" может надолго потерять Кунде из-за травмі
-
Российский клуб может сняться с розыгрыша кубка из-за мобилизации футболистов
-
"Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд по зарплатам игроков
-
Легенда "Манчестер Юнайтед" уверен, что клуб будет упрашивать Роналду остаться
-
Сборная Украины получила серьезное усиление
-
Месси сделал шаг на пути к возвращению в "Барселону"
-
Гризманн установил впечатляющее достижение в сборной Франции
-
Звездный новичок "Барселоны" получил травму во время матча за сборную Франции
-
"Барселона" намерена подписать 16-летнего бразильца
-
Тухеля могут заставить покинуть Англию
-
Вратарь "Милана" и сборной Франции получил травму
-
Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров сборной Франции
-
Польша продлила свою ужасную серию на международной арене
-
Защитник "Реала" получил травму в матче Лиги наций
-
Левандовски удивил ужасной статистикой в матче за сборную Польши
-
Моуринью снялся в клипе британского рэпера Stormzy
-
УЕФА передумал увеличивать количество участников Евро-2028
-
"Шахтер" подписал известного украинского футболиста
-
Главные новости дня: 22 сентября
-
Победы Франции, Бельгии и Хорватии: результаты Лиги наций 22 сентября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14