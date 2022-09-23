Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен

"Барселона" намерена подписать 16-летнего бразильца Эндрика.

Представители форварда "Палмейраса" уже провели встречу руководством сине-гранатовых в столице Каталонии.

В каталонском клубе надеются, что Эндрик в будущем может стать одним из сильнейших футболистов мира.

В договоре футболиста с бразильским клубом прописаны отступные в размере 32 миллионов евро.

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