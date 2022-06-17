"Барселона" намерена купить трех топ-игроков

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"Барселона" намерена купить трех топ-игроков

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

"Барселона" намерена приобрести трех топовых футболистов в летнее трансферное окно, сообщает журналист Елена Кондис в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб проявляет интерес к французскому защитнику "Севильи" Жюлю Кунде, португальскому полузащитнику "Манчестер Сити" Бернарду Силве и польскому нападающему "Баварии" Роберту Левандовски.

Часть средств на трансферы "Барселона" надеется получить от продажи голландского полузащитника Френки де Йонга, которым интересуется "Манчестер Юнайтед".

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