"Барселона" намерена избавиться от Брейтуэйта

Фото: твиттер Мартина Брейтуэйта/Автор неизвестен

"Барселона" хочет расстаться с датским нападающим Мартином Брейтуэйтом, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба рассматривает возможность досрочного разрыва с игроком контракта, который действует до лета 2024 года. При этом датчанин категорически отказывается покидать клуба.

В прошлом сезоне 30-летний Брейтуэйт провел за "Барселону" четыре матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Барселона" назвала "Челси" цену на Обамеянга. | https://dailysports.net