"Барселона" намерена избавиться от Брейтуэйта

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"Барселона" намерена избавиться от Брейтуэйта

Фото: твиттер Мартина Брейтуэйта/Автор неизвестен

"Барселона" хочет расстаться с датским нападающим Мартином Брейтуэйтом, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба рассматривает возможность досрочного разрыва с игроком контракта, который действует до лета 2024 года. При этом датчанин категорически отказывается покидать клуба.

В прошлом сезоне 30-летний Брейтуэйт провел за "Барселону" четыре матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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