"Барселона" наконец-то договорилась о новом контракте с одним из главных талантов клуба

Теги барселонагави

"Барселона" наконец-то договорилась о новом контракте с одним из главных талантов клуба

Фото: твиттер Гави/Автор неизвестен

"Барселона" договорилась о продлении контракта с полузащитником Гави, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, в ближайшее время стороны подпишут новое соглашение. Напомним, что каталонцам на протяжении длительного времени не удавалось договориться с игроком, поэтому его пытался переманить "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за "Барселону" пять матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" будет судиться с "Атлетико" из-за Гризманна. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В дортмундской "Боруссии" назвали причину отказа от Роналду

В дортмундской "Боруссии" назвали причину отказа от Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов