"Барселона" наконец-то договорилась о новом контракте с одним из главных талантов клуба

Фото: твиттер Гави/Автор неизвестен

"Барселона" договорилась о продлении контракта с полузащитником Гави, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, в ближайшее время стороны подпишут новое соглашение. Напомним, что каталонцам на протяжении длительного времени не удавалось договориться с игроком, поэтому его пытался переманить "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за "Барселону" пять матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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