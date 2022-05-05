"Барселона" надолго теряет Пике

Теги жерар пикебарселонатравмы

"Барселона" надолго теряет Пике

Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

У футболиста произошло обострение тендиноза, которое привело к болям в приводящей мышце левого бедра. Таким образом, он не поможет команде в матчах чемпионата Испании "Бетисом", "Сельтой", "Хетафе" и "Вильярреалом".

В нынешнем сезоне 35-летний Пике провел за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Особенную футболку Месси продали за огромную сумму. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду может остаться в "МЮ", но с одним условием

Роналду может остаться в "МЮ", но с одним условием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов