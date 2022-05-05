"Барселона" надолго теряет Пике
Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен
Защитник "Барселоны" Жерар Пике пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
У футболиста произошло обострение тендиноза, которое привело к болям в приводящей мышце левого бедра. Таким образом, он не поможет команде в матчах чемпионата Испании "Бетисом", "Сельтой", "Хетафе" и "Вильярреалом".
В нынешнем сезоне 35-летний Пике провел за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Особенную футболку Месси продали за огромную сумму. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Роналду попал в число претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в апреле
-
"Салернитана" победила "Венецию" в матче аутсайдеров Серии А
-
Месси ярко отреагировал на камбэк "Реала" в матче с "Ман Сити"
-
"Барселона" надолго теряет Пике
-
Роналду может остаться в "МЮ", но с одним условием
-
Анри назвал двух фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"
-
Дзюба хочет покинуть "Зенит". У форварда есть несколько предложений
-
Назван игрок недели в Лиге чемпионов
-
"Спартак" потроллил "Манчестер Сити" из-за вылета из Лиги чемпионов
-
Форвард "Уфы" Агаларов может перебраться в АПЛ
-
Тренер "Динамо" Шварц может возглавить клуб Бундеслиги
-
Семак высказался о своем будущем в "Зените"
-
Гвардиола назвал причину поражения "Ман Сити" в матче с "Реалом"
-
Главные новости дня: 4 мая
-
Определились финалисты Лиги чемпионов
-
"Реал" одержал фантастическую победу над "Ман Сити" и вышел в финал ЛЧ
-
ПСЖ нацелился на форварда "Ювентуса"
-
Киевское "Динамо" обыграло швейцарский топ-клуб
-
Защитником дортмундской "Боруссии" Аканджи интересуются три топ-клуба
-
"Зенит" рассматривает три варианта на усиление позиции вратаря
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14