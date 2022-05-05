"Барселона" надолго теряет Пике

Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

У футболиста произошло обострение тендиноза, которое привело к болям в приводящей мышце левого бедра. Таким образом, он не поможет команде в матчах чемпионата Испании "Бетисом", "Сельтой", "Хетафе" и "Вильярреалом".

В нынешнем сезоне 35-летний Пике провел за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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