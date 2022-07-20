"Барселона" надеется продать де Йонга этим летом

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Барселона" готова отпустить хавбека Френки де Йонга, о чем сообщила испанская журналистка Елена Кондис.

По ее информации, голландец хочет продолжить играть за "Барсу", но в клубе надеются уговорить его покинуть команду.

Отметим, что действующий контракт де Йонга с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: "Спортинг" будет обязан выкупить Тринкау у "Барселоны". | https://dailysports.net