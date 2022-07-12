"Барселона" надеется купить Левандовского до конца недели

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Форвард "Баварии" Роберт Левандовский возобновит тренировки со своим клубом.

Ожидается, что сегодня он прибудет в расположение клуба и начнет предсезонную подготовку.

Как пишет Bild, футболист уже прилетел в Мюнхен.

В то же время каталонская "Барселона" не оставляет надежд подписать главного бомбардира Бундеслиги.

По сведениям Mundo Deportivo, трансфер должен состояться до отправки "Барсы" в предсезонное турне по США, запланированной на 16 июля.

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