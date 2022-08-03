"Барселона" нацелилась на звезду "Манчестер Сити"

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"Барселона" нацелилась на звезду "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

"Барселона" намерена провести еще несколько громких трансферов в это межсезонье.

На данный момент целью каталонского клуба является атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва.

Источник пишет, что пока в "Барселоне" не удовлетворены трансферной кампанией, так как не все позиции на поле были усилены.

Также известно, что сам Силва не прочь перебраться в испанский клуб.

Для завершения сделки каталонцам необходимо продать полузащитника Френки де Йонга, который не спешит менять клубную прописку. 

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