"Барселона" нацелилась на полузащитника "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Илкая Гюндогана/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" и сборной Германии Илкаю Гюндогану, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с "горожанами". Таким образом, хавбек может перейти в другой клуб бесплатно. При этом главный тренер англичан Хосеп Гвардиола хочет удержать игрока.

В нынешнем сезоне 31-летний Гюндоган провел за "Манчестер Сити" 11 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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