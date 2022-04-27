"Барселона" нацелилась на основного защитника "Баварии"

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"Барселона" нацелилась на основного защитника "Баварии"

Фото: твиттер Люка Эрнандеса/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к французскому защитнику "Баварии" Люка Эрнандесу, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, проблемой может стать тот факт, что "Бавария" не хочет его продавать. Три года назад немецкий клуб купил француза у "Атлетико" за 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Эрнандес провел за "Баварию" 32 матча во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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