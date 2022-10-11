"Барселона" нацелилась на Канте

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"Барселона" нацелилась на Канте

Фото: твиттер Нголо Канте/Автор неизвестен

Полузащитник "Челси" Нголо Канте может оказаться в чемпионате Испании.

Как сообщил журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес, 31-летний опорный хавбек сборной Франции заинтересовал "Барселону".

Ранее в СМИ писали, что англичанам не удается договориться с Канте о новом контракте, а значит игрок может уйти бесплатно летом 2023 года.

Нголо играет в составе лондонского клуба уже седьмой сезон.

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