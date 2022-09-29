"Барселона" нацелилась на испанского таланта

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"Барселона" нацелилась на испанского таланта

Фото: твиттер Альберто Молейро/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Лас-Пальмаса" Альберто Молейро, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее или летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 18-летний Молейро провел за "Лас-Пальмас" шесть матчей, не забил ни одного мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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