"Барселона" нацелилась на аргентинца из "Вильярреала"

Фото: твиттер Хуана Фойта/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Вильярреала" и сборной Аргентины Хуану Фойту, сообщает Marca.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "подводники" не хотят его продавать. Таким образом, заполучить Фойта можно лишь в случае выплаты полной суммы отступных в размере 42 миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний Фойт провел за "Вильярреал" 38 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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