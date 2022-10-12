"Барселона" нацелилась на аргентинца из "Бенфики"
Фото: твиттер Энцо Фернандеса/Автор неизвестен
"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Бенфики" и сборной Аргентины Энцо Фернандесу, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. На составе "Барсы" хавбек может заменить ветерана команды Серджи Бускетса.
В нынешнем сезоне 21-летний Фернандес провел за "Бенфику" 17 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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