"Барселона" нацелилась на аргентинца из "Бенфики"

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"Барселона" нацелилась на аргентинца из "Бенфики"

Фото: твиттер Энцо Фернандеса/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Бенфики" и сборной Аргентины Энцо Фернандесу, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. На составе "Барсы" хавбек может заменить ветерана команды Серджи Бускетса.

В нынешнем сезоне 21-летний Фернандес провел за "Бенфику" 17 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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