"Барселона" может вернуть своего воспитанника из "Бенфики"

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"Барселона" может вернуть своего воспитанника из "Бенфики"

Фото: твиттер Алехандро Гримальдо/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к испанскому защитнику "Бенфики" Алехандро Гримальдо, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, Гримальдо является резервным вариантом на тот случай, если не удастся приобрести защитника "Челси" Маркоса Алонсо.

26-летний Гримальдо является воспитанником "Барселоны". В минувшем сезоне он провел за "Бенфику" 47 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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