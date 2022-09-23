"Барселона" может снизить цену на Гризманна для "Атлетико"
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен
"Барселона" согласилась провести переговоры с "Атлетико" о сумме трансфера французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, изначально каталонский клуб требовал за футболиста 40 миллионов евро, но мадридцы резко уменьшили игровое время игрока. Теперь клубы могут договориться о трансфере за 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 31-летний Гризманн провел за "Атлетико" восемь матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Барселона" намерена подписать бразильского таланта. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Бускетс высказался о своем будущем в "Барселоне"
-
Брат Погба рассказал, как Поль наложил проклятье на Мбаппе
-
Президент ПСЖ ярко высказался о Суперлиге
-
В сборной Англии выбрали лучших игроков по итогам года
-
Грузия обыграла Северную Македонию и выиграла группу в Лиге наций
-
Украина проиграла в стыковом матче за выход на молодежный Евро-2023
-
ПСЖ надолго теряет основного защитника
-
"Бавария" хочет продлить контракт с основным защитником
-
"Барселона" может снизить цену на Гризманна для "Атлетико"
-
Легендарный Мальдини назвал трех величайших футболистов
-
Почеттино отказался возглавить французский клуб
-
Не Роналду: в "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сентября
-
Недвед может покинуть "Ювентус"
-
Де Йонг может согласиться на уменьшение зарплаты в "Барселоне"
-
"Бавария" нацелилась на вратаря сборной Украины
-
Ванда Нара сообщила, что расстается с Икарди
-
"Бавария" нашла способ подписать Кейна
-
"Барселона" может надолго потерять Кунде из-за травмы
-
Российский клуб может сняться с розыгрыша кубка из-за мобилизации футболистов
-
"Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд по зарплатам игроков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14