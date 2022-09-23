"Барселона" может снизить цену на Гризманна для "Атлетико"

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"Барселона" может снизить цену на Гризманна для "Атлетико"

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

"Барселона" согласилась провести переговоры с "Атлетико" о сумме трансфера французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, изначально каталонский клуб требовал за футболиста 40 миллионов евро, но мадридцы резко уменьшили игровое время игрока. Теперь клубы могут договориться о трансфере за 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 31-летний Гризманн провел за "Атлетико" восемь матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.

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