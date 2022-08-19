"Барселона" может подписать защитника "Атлетика" через год
Фото: твиттер Иньиго Мартинеса/Автор неизвестен
Защитник "Атлетика" Иньиго Мартинес может перейти в "Барселону" летом 2023 года, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, каталонский клуб пытался приобрести футболиста этим летом, но "Атлетик" отказался продавать его за 15 миллионов евро. В связи с этим руководство "Барселоны" приняло решение подписать игрока через год, когда он станет свободным агентом.
В прошлом сезоне 31-летний Мартинес провел за "Атлетик" 34 матча, забил четыре гола и получил 10 желтых карточек.
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|Команда
|М
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|1
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14