"Барселона" может подписать защитника "Атлетика" через год

Фото: твиттер Иньиго Мартинеса/Автор неизвестен

Защитник "Атлетика" Иньиго Мартинес может перейти в "Барселону" летом 2023 года, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонский клуб пытался приобрести футболиста этим летом, но "Атлетик" отказался продавать его за 15 миллионов евро. В связи с этим руководство "Барселоны" приняло решение подписать игрока через год, когда он станет свободным агентом.

В прошлом сезоне 31-летний Мартинес провел за "Атлетик" 34 матча, забил четыре гола и получил 10 желтых карточек.

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