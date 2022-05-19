"Барселона" может подписать летом девять игроков

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес попросил руководство подписать девять футболистов в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям источника, наставник каталонского клуба хочет видеть в команде защитников Андреаса Кристенсена, Сесара Аспликуэту, Маркоса Алонсо (все - "Челси") и Жюля Кунде ("Севилья"), полузащитников Франка Кессье ("Милан"), Мартина Субименди ("Реал Сосьедад"), Карлоса Солера ("Валенсия"), Рафинью Диаса ("Лидс"), а также нападающего Роберта Левандовски ("Бавария").

Из данного списка летом свободными агентами станут Кристенсен и Кессье, а остальных игроков придется покупать. Таким образом, "Барселоне" придется продавать кого-то из своих футболистов, чтобы получить дополнительные средства на трансферы.

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