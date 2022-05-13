"Барселона" может отпустить Нико

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"Барселона" может отпустить Нико

Фото: твиттер Нико\Автор неизвестен

Будущее испанского полузащитника "Барселоны" Нико Гонсалеса остается неопределенным.

Как сообщает журналист Адриа Сольдевила, каталонский клуб хочет продлить контракт Нико, однако, если поступит хорошее предложение, клуб может серьезно рассмотреть его уход.

По информации источника, в последних матчах его выступления не соответствовали ожиданиям тренера.

Хави даже заменял его раньше времени в матчах, в которых тот выходил в стартовом составе.

В нынешнем сезоне Нико сыграл в 27 матчах Ла Лиги, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

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