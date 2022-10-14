"Барселона"  может отозвать из аренды в "Валенсии" своего хавбека

Фото: инстаграм Нико Гонсалеса\Автор неизвестен

"Барселона" может досрочно вернуть полузащитника Нико Гонсалеса из аренды в "Валенсии".

Как сообщает Sport.es, сейчас в каталонском клубе большое количество травм и это может стать причиной такого решения.

Напомним, что Нико покинул каталонцев этим летом. Футболиста не устраивало минимальное количество игрового времени.

В текущем сезоне 20-летний испанец провел 7 матчей и забил 1 гол.

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