"Барселона" может надолго потерять Кунде из-за травмі

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде из-за травмы может пропустить целый ряд матчей своего клуба.

Как пишет источник, футболист травмировался в матче сборной Франции с Австрией в Лиге наций (2:0) и был заменен на 23-й минуте.

Предположительно, у француза разрыв бицепса бедра. Вскоре он пройдет углубленное обследование. Если диагноз подтвердится, то Кунде может пропустить 3-4 недели.

Не пропустите: "Бавария" помирилась с Левандовски. | https://dailysports.net