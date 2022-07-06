"Барселона" может купить защитника "Аякса"

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"Барселона" может купить защитника "Аякса"

Фото: твиттер Николаса Тальяфико/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Аякса" Николасу Тальяфико, сообщает Marca.

По сведениям источника, каталонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Барселона" рассматривает аргентинца в качестве запасного варианта, если не удастся купить испанского защитника "Челси" Маркоса Алонсо. "Аякс" готов продать Тальяфико за пять миллионов евро.

В прошлом сезоне 29-летний Тальяфико провел за "Аякс" 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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