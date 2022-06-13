"Барселона" может купить воспитанника "Реала"

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"Барселона" может купить воспитанника "Реала"

Фото: твиттер Серхио Регилона/Автор неизвестен

"Барселона" интересуется испанским защитником "Тоттенхэма" Серхио Регилоном, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, сначала "Барселоне" придется продать несколько игроков, чтобы получить средства на трансферы.

25-летний Регилон является воспитанником "Реала". За "Тоттенхэм" он выступает с 2020 года. В минувшем сезоне испанец провел 31 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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