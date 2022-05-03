"Барселона" может купить ветерана "Челси"

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"Барселона" может купить ветерана "Челси"

Фото: твиттер Сесара Аспиликуэты/Автор неизвестен

"Барселона" по-прежнему интересуется испанским защитником "Челси" Сесаром Аспиликуэтой, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, каталонский клуб может купить игрока после того, как его контракт с "Челси" был автоматически продлен до лета 2023 года. Ранее "Барселона" хотела подписать испанца бесплатно.

В нынешнем сезоне 32-летний Аспиликуэта провел за "Челси" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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