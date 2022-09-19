"Барселона" может бесплатно заполучить звезду "Реала"

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"Барселона" может бесплатно заполучить звезду "Реала"

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Марко Асенсио, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с мадридцами. Таким образом, "Барса" может подписать игрока бесплатно.

В нынешнем сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" четыре матча и забил один гол.

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