"Барселона" может бесплатно подписать звезду "Челси"

Теги барселонажоржиньочелси

"Барселона" может бесплатно подписать звезду "Челси"

Фото: твиттер Жоржиньо\Автор неизвестен

"Барселона" заинтересована в подписании полузащитника лондонского "Челси" Жоржиньо.

Как сообщает издание The Sun, с футболистом каталонцы планируют договориться уже зимой.

Если переговоры пройдут успешно, то "Барса" подпишет футболиста бесплатно летом 2023 года, когда у него заканчивается контракт.

В составе лондонского клуба футболист играет с лета 2018 года. На поле он выходил 196 раз и сумел забить 27 голов. 

Не пропустите: "Шахтер" определился с местом проведения домашних матчей ЛЧ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

125 миллионов за сезон: назван самый высокооплачиваемый футболист мира

125 миллионов за сезон: назван самый высокооплачиваемый футболист мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов