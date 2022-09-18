"Барселона" может бесплатно подписать звезду "Челси"

Фото: твиттер Жоржиньо\Автор неизвестен

"Барселона" заинтересована в подписании полузащитника лондонского "Челси" Жоржиньо.

Как сообщает издание The Sun, с футболистом каталонцы планируют договориться уже зимой.

Если переговоры пройдут успешно, то "Барса" подпишет футболиста бесплатно летом 2023 года, когда у него заканчивается контракт.

В составе лондонского клуба футболист играет с лета 2018 года. На поле он выходил 196 раз и сумел забить 27 голов.

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