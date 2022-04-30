"Барселона" может арендовать Лукаку

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"Барселона" может арендовать Лукаку

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Челси" Ромелу Лукаку, сообщает Marca.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста в летнее трансферное окно. "Барселона" обратила внимание на Лукаку, так как у клуба возникли сложности с приобретением Эрлинга Холанда ("Боруссия" Дортмунд) и Роберта Левандовски ("Бавария").

В нынешнем сезоне 28-летний Лукаку провел за "Челси" 40 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

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