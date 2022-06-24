"Барселона" может арендовать Кунде
Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен
"Барселона" намерена арендовать французского защитника "Севильи" Жюля Кунде, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям источника, каталонский клуб предложил 23 миллиона евро за годичную аренду футболиста. При этом "Барселона" хочет, чтобы в договор была включена опция обязательного выкупа за 40 миллионов евро. Данный вариант может устроить "Севилью", так как клубу не придется отдавать бывшему клубу Кунде - "Бордо" 20 процентов от суммы аренды.
В прошлом сезоне 23-летний Кунде провел за "Севилью" 43 матча во всех турнирах, забив три мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Хави рассказал Дембеле, как остаться в "Барселоне". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Рома" назвала "Тоттенхэму" цену на Дзаньоло
-
"Барселона" может арендовать Кунде
-
Фабрегас может оказаться в Бразилии
-
Хавбек ПСЖ Эррера оценил шансы Неймара на "Золотой мяч"
-
Форвард Кухта покинет "Локомотив"
-
Роналду не собирается уходить из "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Сити" согласовал трансфер хавбека сборной Англии
-
Названа причина ухода Рангника из "Манчестер Юнайтед"
-
Один из лидеров "Шахтера" может перейти в "Ниццу"
-
"Челси" намерен купить одного из лидеров "Аякса"
-
"Баварию" удивило предложение подписать Роналду
-
"Тоттенхэм" ведет переговоры по Лангле
-
Погребняк больше не будет играть в РПЛ
-
Фанаты ЦСКА бойкотируют матчи РПЛ
-
РФС и РПЛ публично осудили давление на российский футбол со стороны ФИФА
-
Агент назвал клуб РПЛ, в который может перейти Дзюба
-
Сёмин высказался по поводу тяжелой травмы Жемалетдинова
-
Сборная России нашла соперников на осенние матчи
-
Жемалетдинов из-за травмы не сыграет в этом году
-
В "Зените" высказались о будущем Юри Алберто
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14