"Барселона" может арендовать Кунде

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"Барселона" может арендовать Кунде

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

"Барселона" намерена арендовать французского защитника "Севильи" Жюля Кунде, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб предложил 23 миллиона евро за годичную аренду футболиста. При этом "Барселона" хочет, чтобы в договор была включена опция обязательного выкупа за 40 миллионов евро. Данный вариант может устроить "Севилью", так как клубу не придется отдавать бывшему клубу Кунде - "Бордо" 20 процентов от суммы аренды.

В прошлом сезоне 23-летний Кунде провел за "Севилью" 43 матча во всех турнирах, забив три мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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