"Барселона" могла подписать Кунде
Фото: твиттер Кунде\Автор неизвестен
Прошлым летом "Барселона" предлагала "Севилье" Оскара Мингесу, Сержиньо Деста, Францишку Тринкау и 25 миллионов евро за Жюля Кунде, сообщает журналист Ферран Корреас.
Отмечается, что андалузский клуб хотел получить только деньги, как и сейчас,. Участие в гонке за трансфер француза "Челси также усложняет возможность этого подписания для каталонского клуба.
Сообщается, что спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи считал, что возвращение Клемана Лангле может быть полезным для его команды, полагая, что француз сможет вернуться к своей лучшей форме.
Он также думал о подписании Деста в январе, когда Хесус Навас был травмирован. Но сейчас им нужны только деньги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14