"Барселона" могла купить Роналду, если бы не приобрела Левандовски

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду мог перейти в "Барселону", сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, агент футболиста Жорже Мендеш вел переговоры с руководством каталонского клуба и предлагал ему подписать своего клиента. Впрочем, "Барселона" изначально была нацелена на трансфер 33-летнего Роберта Левандовски. В итоге, поляк перешел в стан "Барсы" и каталонцы отказались от варианта с Роналду.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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