"Барселона" минимально обыграла "Реал"

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"Барселона" минимально обыграла "Реал"

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

В Лас-Вегасе в ночь на 24 июля состоялся товарищеский матч, в котором каталонская "Барселона" победила мадридский "Реал".

Встреча завершилась минимальной победой каталонцев - 1:0.

В составе сине-гранатовых отличился бразилец Рафинья, который проводил вторую игру после перехода из "Лидс Юнайтед". 

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"Реал" - "Барселона" - 0:1 (видеообзор)

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