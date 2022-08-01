"Барселона" мечтает вернуть Месси
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
"Барселона" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси, сообщает Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, каталонский клуб надеется подписать футболиста летом 2023 года, когда у него завершится контракт с французами. Главный тренер каталонцев Хави Эрнандес часто общается с аргентинцем и надеется на его возвращение.
35-летний Месси является воспитанником "Барселоны" и лучшим игроком в истории клуба. Летом 2022 года он покинул команду из-за финансовых проблем клуба.
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