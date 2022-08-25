"Барселона" - "Манчестер Сити" - 3:3 (видеообзор)
Фото твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Вчера вечером состоялся товарищеский матч, в котором "Барселона" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 3:3.
Игра прошла на домашней арене каталонского клуба.
В составе испанцев голы забивали Пьер-Эмерик Обамеянг, Френки де Йонг и Мемфис Депай. В составе англичан забивали Хулиан Альварес, Коул Палмер и Рияд Марез.
"Барселона" Испания – "Манчестер Сити" Англия - 3:3 (1:1)
Голы: Альварес, 21 - 0:1, Обамеянг, 29 - 1:1, де Йонг, 66 - 2:1, Палмер, 70 - 2:2, Депай, 79 - 3:2, Марез, 90+9 (с пенальти)
"Барселона": Пенья (Тенас, 81), Серджи Роберто (Дест, 81), Пике (Эрик Гарсия, 57), Кунде (Кристенсен, 81), Альба (Бальде, 57), Бускетс (Пьянич, 72), Кессиэ (Гави, 57), де Йонг (Торре, 72), Обамеянг (Депай, 57), Рафинья (Эз Абде, 72), Ферран Торрес (Фати, 46).
"Манчестер Сити": Ортега, Льюис (Жоау Канселу, 46), Уокер (Стоунз, 46), Рубен Диаш (Мбете, 64; Бобб, 90), Серхио Гомес (Уилсон-Эсбранд, 46), Бернарду Силва (де Брюйне, 64), Филлипс (Родри, 57), Палмер, Фоден (Гюндоган, 65), Марез, Альварес (Холанд, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18