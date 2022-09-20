"Барселона" лидирует в Европе по интересному показателю

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" в первых шести турах чемпионата Испании пропустила лишь один мяч.

Таким образом, оборона каталонского клуба оказалось самой надёжной в топ-5 лиг Европы.

Единственный мяч в ворота каталонского гранда забил Александер Исак в матче 2-го тура Ла Лиги с "Реал Сосьедадом" (4:1).

В то же время мадридские "Реал" и "Атлетико" пропустили по шесть голов.

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