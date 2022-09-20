"Барселона" лидирует в Европе по интересному показателю

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"Барселона" лидирует в Европе по интересному показателю

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" в первых шести турах чемпионата Испании пропустила лишь один мяч.

Таким образом, оборона каталонского клуба оказалось самой надёжной в топ-5 лиг Европы.

Единственный мяч в ворота каталонского гранда забил Александер Исак в матче 2-го тура Ла Лиги с "Реал Сосьедадом" (4:1).

В то же время мадридские "Реал" и "Атлетико" пропустили по шесть голов. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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