"Барселона" купила испанского таланта

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"Барселона" купила испанского таланта

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Расинга" Пабло Торре.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист подписал с каталонским клубом контракт до лета 2026 года.

19-летний Торре выступал за "Расинг" с 2020 года. Всего он провел за клуб 59 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

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