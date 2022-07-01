"Барселона" изменила название клубного стадиона

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила об изменении названия клубного стадиона.

Вместо "Камп Ноу" стадион теперь будет называться "Spotify Камп Ноу". Новое название связано с условиями спонсорского контракта каталонского клуба с музыкальным и стриминговым сервисом Spotify.

По условиям контракта, "Барселона" получит около 300 миллионов евро.

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