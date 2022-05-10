"Барселона" ищет замену Бускетсу
Фото: твиттер Бускетса\Автор неизвестен
"Барселона" ищет футболиста, который в будущем сможет стать заменой опорного полузащитника Серджи Бускетса, сообщает журналист Ферран Корреас.
По информации источника, у каталонского клуба уже есть 3 имени в списке потенциальной замены испанца.
1. Мартин Субименди ("Реал Сосьедад"): Хави и его тренерский штаб отдают предпочтение ему, они видят в нем игрока, наиболее похожего на Серхио Бускетса.
Проблема: Контракт до 2025 года с отступными в размере 60 миллионов евро.
2. Орельен Тчуамени ("Монако"): Игрок также очень нравится "Барселоне".
Но "Реал", ПСЖ и "Ливерпуль" также следят за ним, поэтому конкуренция и высокая цена являются препятствиями. Его цена составит около 60 миллионов евро.
3. Рубен Невеш (Вулверхэмптон"): "Барса" уже интересовалась его ситуацией, и он всегда упоминается на встречах между "Барселоной" и Мендешем.
Цена - также около 60 миллионов евро, но хорошие отношения клуба с Мендешем могут облегчить ситуацию. Сам игрок хочет покинуть клуб.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14