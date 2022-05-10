"Барселона" ищет замену Бускетсу

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"Барселона" ищет замену Бускетсу

Фото: твиттер Бускетса\Автор неизвестен

"Барселона" ищет футболиста, который в будущем сможет стать заменой опорного полузащитника Серджи Бускетса, сообщает журналист Ферран Корреас.

По информации источника, у каталонского клуба уже есть 3 имени в списке потенциальной замены испанца.

1. Мартин Субименди ("Реал Сосьедад"): Хави и его тренерский штаб отдают предпочтение ему, они видят в нем игрока, наиболее похожего на Серхио Бускетса.

Проблема: Контракт до 2025 года с отступными в размере 60 миллионов евро.

2. Орельен Тчуамени ("Монако"): Игрок также очень нравится "Барселоне".

Но "Реал", ПСЖ и "Ливерпуль" также следят за ним, поэтому конкуренция и высокая цена являются препятствиями. Его цена составит около 60 миллионов евро.

3. Рубен Невеш (Вулверхэмптон"): "Барса" уже интересовалась его ситуацией, и он всегда упоминается на встречах между "Барселоной" и Мендешем.

Цена - также около 60 миллионов евро, но хорошие отношения клуба с Мендешем могут облегчить ситуацию. Сам игрок хочет покинуть клуб.

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