"Барселона" интересовалась Моратой

Фото: твиттер Альваро Мораты/Автор неизвестен

"Барселона" проявляла интерес к нападающему "Атлетико" Альваро Морате, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба изучало возможность трансфера форварда. "Барселона" могла обменять Морату на французского нападающего Антуана Гризманна, который играет за "Атлетико" на правах аренды. Впрочем, боссы мадридцев отказались обсуждать любые варианты.

В нынешнем сезоне 29-летний Мората провел три матча и забил два гола. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2024 года.

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