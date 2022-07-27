"Барселона" и "Ювентус" сыграли в результативную ничью

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

В ночь на 27 июля в Далласе прошел товарищеский матч между "Барселоной" и "Ювентусом". Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе каталонского клуба два гола забил нападающий Усман Дембеле, а у турницев дубль оформил Мойзе Кин.

В следующем товарищеском матче итальянски гранд будет играть против "Реала" 31 июля. "Барселона" в этот же день проведет встречу с "Нью-Йорк Ред Буллз".

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