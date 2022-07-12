"Барселона" и "МЮ" договорились по трансферу де Йонга, но есть одна проблема

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Барселона" и "МЮ" договорились о переходе голландского полузащитника Френки де Йонга, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, проблемой для перехода является отказ футболиста менять клуб. Если игрока удастся уговорить, то манкунианцы заплатят за него 65 миллионов евро, а также 20 миллионов в качестве бонусов.

В прошлом сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" 46 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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