"Барселона" и "Манчестер Сити" с хоккейным счетом сыграли вничью
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
"Барселона" и "Манчестер Сити" в товарищеском матче сыграли вничью со счетом 3:3.
У каталонцев отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Френки де Йонг и Мемфис Депай. В составе англичан забивали Хулиан Альварес, Коул Палмер и Рияд Марез.
"Барселона" Испания – "Манчестер Сити" Англия - 3:3 (1:1)
Голы: Альварес, 21 - 0:1, Обамеянг, 29 - 1:1, де Йонг, 66 - 2:1, Палмер, 70 - 2:2, Депай, 79 - 3:2, Марез, 90+9 (с пенальти)
"Барселона": Пенья (Тенас, 81), Серджи Роберто (Дест, 81), Пике (Эрик Гарсия, 57), Кунде (Кристенсен, 81), Альба (Бальде, 57), Бускетс (Пьянич, 72), Кессиэ (Гави, 57), де Йонг (Торре, 72), Обамеянг (Депай, 57), Рафинья (Эз Абде, 72), Ферран Торрес (Фати, 46).
"Манчестер Сити": Ортега, Льюис (Жоау Канселу, 46), Уокер (Стоунз, 46), Рубен Диаш (Мбете, 64; Бобб, 90), Серхио Гомес (Уилсон-Эсбранд, 46), Бернарду Силва (де Брюйне, 64), Филлипс (Родри, 57), Палмер, Фоден (Гюндоган, 65), Марез, Альварес (Холанд, 72).
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|Команда
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|6
|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Кристал Пэлас
|27
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|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
|27
|18