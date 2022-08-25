"Барселона" и "Манчестер Сити" с хоккейным счетом сыграли вничью

Теги манчестер ситибарселона

"Барселона" и "Манчестер Сити" с хоккейным счетом сыграли вничью

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

"Барселона" и "Манчестер Сити" в товарищеском матче сыграли вничью со счетом 3:3.

У каталонцев отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Френки де Йонг и Мемфис Депай. В составе англичан забивали Хулиан Альварес, Коул Палмер и Рияд Марез. 

"Барселона" Испания – "Манчестер Сити" Англия - 3:3 (1:1)
Голы: Альварес, 21 - 0:1, Обамеянг, 29 - 1:1, де Йонг, 66 - 2:1, Палмер, 70 - 2:2, Депай, 79 - 3:2, Марез, 90+9 (с пенальти)

"Барселона": Пенья (Тенас, 81), Серджи Роберто (Дест, 81), Пике (Эрик Гарсия, 57), Кунде (Кристенсен, 81), Альба (Бальде, 57), Бускетс (Пьянич, 72), Кессиэ (Гави, 57), де Йонг (Торре, 72), Обамеянг (Депай, 57), Рафинья (Эз Абде, 72), Ферран Торрес (Фати, 46).

"Манчестер Сити": Ортега, Льюис (Жоау Канселу, 46), Уокер (Стоунз, 46), Рубен Диаш (Мбете, 64; Бобб, 90), Серхио Гомес (Уилсон-Эсбранд, 46), Бернарду Силва (де Брюйне, 64), Филлипс (Родри, 57), Палмер, Фоден (Гюндоган, 65), Марез, Альварес (Холанд, 72).

Не пропустите: "Барселона" представила новую символичную форму. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 24 августа

Главные новости дня: 24 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов