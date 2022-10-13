"Барселона" и "Интер" сыграли в феерическую ничью

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" и "Интер" сыграют вничью со счетом 3:3.

У каталонцев дубль сделал Роберт Левандовски, еще один гол на счету Усман Дембеле. В составе итальянского клуба отличились Николо Барелла, Лаутаро Мартинес и Робин Гозенс.

"Барселона" Испания – "Интер" Италия - 3:3 (1:0)

Голы: Дембеле, 40 - 1:0, Барелла, 50 - 1:1, Мартинес, 63 - 1:2, Левандовски, 83 - 2:2, Гозенс, 89 - 2:3, Левандовски, 90+3 - 3:3

"Барселона": тер Штеген, Серджи Роберто (Кессиэ, 72), Пике, Эрик Гарсия, Алонсо (Бальде, 72), Бускетс (де Йонг, 64), Педри, Гави (Ферран Торрес, 82), Левандовски, Дембеле, Рафинья (Фати, 64).

"Интер": Онана, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Ачерби, 85), Димарко (Дармиан, 67), Мхитарян, Чалханоглу (Гозенс, 76), Барелла (Аслани, 85), Джеко (Белланова, 76), Мартинес.

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