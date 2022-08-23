"Барселона" и "Боруссия" Дортмунд могут обменяться защитниками

Теги барселонаборуссия дортмундсержиньо десттомас менье

"Барселона" и "Боруссия" Дортмунд могут обменяться защитниками

Фото: твиттер Серджиньо Деста/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к бельгийскому защитнику дортмундской "Боруссии" Тома Менье и готова отдать за него американского защитника Серджиньо Деста, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб уже сделал предложение об обмене, но немцы пока что не дали ответа.

В нынешнем сезоне 30-летний Менье провел за "Боруссию" три матча, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. 21-летний Дест не провел ни одного матча за "Барселону".

Не пропустите: "Челси" сделал "Барселоне" недостаточное предложение по Обамеянгу. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" хочет купить одного из лидеров "Милана"

"Челси" хочет купить одного из лидеров "Милана"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов