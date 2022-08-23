"Барселона" и "Боруссия" Дортмунд могут обменяться защитниками

Фото: твиттер Серджиньо Деста/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к бельгийскому защитнику дортмундской "Боруссии" Тома Менье и готова отдать за него американского защитника Серджиньо Деста, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб уже сделал предложение об обмене, но немцы пока что не дали ответа.

В нынешнем сезоне 30-летний Менье провел за "Боруссию" три матча, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. 21-летний Дест не провел ни одного матча за "Барселону".

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