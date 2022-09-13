"Барселона" и "Атлетико" наконец договорились о трансфере Гризманна

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманн

"Барселона" и "Атлетико" наконец договорились о трансфере Гризманна

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

"Барселона" и "Атлетико" договорились о понижении выплаты за трансфер форварда Антуана Гризманна.

Как известно, "Атлетико" арендовал француза на два сезона и должен выкупить права на футболиста за 40 млн евро, если он проведет на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона.

Чтобы не платить такую сумму, "матрасники" выпускают игрока замену после 60-й минуты, что очень не нравится "Барселоне".

По данным L’Équipe, каталонский клуб согласился понизить опцию выкупа форварда до 25 млн евро. Переговоры между клубами по этому вопросу близки к успешному завершению.

Читайте: "Барселона" будет судиться с "Атлетико" из-за Гризманна | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Озвучена зарплата Холанда в "Манчестер Сити"

Озвучена зарплата Холанда в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов