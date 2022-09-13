"Барселона" и "Атлетико" наконец договорились о трансфере Гризманна

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

"Барселона" и "Атлетико" договорились о понижении выплаты за трансфер форварда Антуана Гризманна.

Как известно, "Атлетико" арендовал француза на два сезона и должен выкупить права на футболиста за 40 млн евро, если он проведет на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона.

Чтобы не платить такую сумму, "матрасники" выпускают игрока замену после 60-й минуты, что очень не нравится "Барселоне".

По данным L’Équipe, каталонский клуб согласился понизить опцию выкупа форварда до 25 млн евро. Переговоры между клубами по этому вопросу близки к успешному завершению.

Читайте: "Барселона" будет судиться с "Атлетико" из-за Гризманна | https://dailysports.net