"Барселона" и Араухо приняли решение о методе восстановления после травмы

Фото: твиттер Рональда Араухо/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" и сборной Уругвая Рональд Араухо перенесет операцию, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Оперативное вмешательство пройдет в Финляндии под руководством доктора Лассе Лемпайнена. У футболиста диагностирован разрыв сухожилия приводящей мышцы правого бедра. Сроки восстановления могут составить до двух месяцев. Таким образом, у защитника есть шанс сыграть на чемпионате мира-2022, который начнется в середине ноября.

В нынешнем сезоне 23-летний Араухо провел за "Барселону" семь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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