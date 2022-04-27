"Барселона" хочет вернуть своего воспитанника из "Бенфики"

Фото: твиттер Алехандро Гримальдо/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к испанскому защитнику "Бенфики" Алехандро Гримальдо, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Контракт игрока с "Бенфикой" истекает через год, поэтому сумма трансфера может составить порядка 10 миллионов евро.

26-летний Гримальдо является воспитанником "Барселоны", но с 2016 года выступает за "Бенфику". В нынешнем сезоне он провел за португальский клуб 47 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

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